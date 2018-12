Manifestation des gilets jaunes : comment faire pour retrouver les casseurs ?

Au lendemain d'une flambée de violences à Paris, les policiers font tout pour retrouver les casseurs. L'objectif est de mettre des noms sur des visages masqués et cachés. Pour ce faire, ils vont devoir analyser des heures de vidéo-surveillance de chaque quartier. Et chaque petit détail compte. Georges Brenier, spécialiste police de TF1, nous en dit plus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 2 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.