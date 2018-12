Manifestation des gilets jaunes : le mouvement se radicalise

Lors de la manifestation des gilets jaunes de ce 1er décembre 2018, on a pu constater une recrudescence de la violence par rapport à celle du 24 novembre 2018. De plus en plus de casseurs ont infiltré le mouvement. Face à la situation, la police tente de s'adapter au degré des violences et en fonction des profils. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.