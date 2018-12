Manifestation des gilets jaunes : que pense Matthieu Orphelin de la situation sur les Champs-Elysées ?

Les gilets jaunes sont là pour manifester pacifiquement et ils ont besoin de réponses. Selon Matthieu Orphelin, député LaREM du Maine-et-Loire, "les violences viennent de centaines de personnes qui sont là pour que ça dégénère". Quant aux solutions, il estime que le gouvernement a fait des choses mais peut faire beaucoup plus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.