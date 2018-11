Manifestation des gilets jaunes : le point sur la mobilisation de ce 17 novembre 2018

Le ministère de l'Intérieur annonce 2 000 actions et 125 000 manifestants pour la journée de mobilisation des gilets jaunes de ce 17 novembre 2018. Le mouvement, qui est sans précédent, s'étale sur tout le territoire. Les blocages ont longtemps été un point sur une carte. Ils se sont transformés en des kilomètres de bouchons aujourd'hui. Et on y découvre de nouveaux profils de manifestants : celui des mères de famille, de leurs voisins ou de leurs collègues. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.