Manifestation des gilets jaunes : la police tente de contenir les tensions à Paris

Près de 1 500 gilets jaunes se sont donnés rendez-vous à Paris ce 8 décembre 2018 en marge d'une nouvelle journée de mobilisation. Sur le haut des Champs-Elysées, la tension est palpable entre manifestants et forces de l'ordre. Mais jusqu'ici, ces dernières ont la situation sous contrôle.