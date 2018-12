Manifestation des gilets jaunes : les rues de Paris sont désertes

A Paris, les commerces et les Franciliens se sont préparés au pire ce 8 décembre 2018. Par crainte des pillages, les activités sont au point mort. Les pharmacies, banques et vitrines sur la place de l'Opéra et dans les rues adjacentes se sont barricadées. Si la circulation est fluide, 36 stations de métro parisiennes sont fermées. Une situation rarissime en ce samedi, à moins de trois semaines de Noël. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.