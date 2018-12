Manifestation des gilets jaunes : les salles de spectacle et les principaux monuments de Paris sont fermés

Même si la journée du 8 décembre 2018 est relativement calme, les commerces sont restés portes closes à cause de la manifestation des gilets jaunes à Paris. C'est également le cas des salles de spectacle et des principaux monuments de Paris à ne citer que le Panthéon et le Domaine du Palais-Royal. La Tour Eiffel, de son côté, a fermé son enceinte anti-attentat pour éviter toute intrusion. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.