Manifestation des gilets Jaunes : scènes de violences sur les Champs-Élysées

La manifestation des gilets jaunes de ce 24 novembre 2019 sur les Champs-Élysées symbolise une matinée où tout a dégénéré. Les débordements ont commencé à onze heures, près de la place de la Concorde. Plusieurs personnes ont tenté de forcer les limites définies par les CRS et ont lancé des projectiles. Les forces de l'ordre les ont repoussées par jets de gaz lacrymogènes.