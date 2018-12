Manifestation des gilets jaunes : quelle est la situation sur les Champs-Élysées ?

Depuis la matinée du 1er décembre 2018, des gilets jaunes sont regroupés devant le cordon de police qui coupe l'accès entre l'avenue et le rond-point de l'Étoile. Les forces de l'ordre essayent de les disperser par des gaz lacrymogènes afin de les repousser dans l'avenue. Les manifestants repartent en courant, puis reviennent. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.