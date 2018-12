Manifestation des gilets jaunes : la situation se stabilise

La manifestation des gilets jaunes du 1er décembre 2018 s'est calmée en début d'après-midi. Néanmoins, elle est quand même ponctuée par des mouvements de foule dus aux jets de gaz lacrymogène. Les manifestants restent cantonnés sur la place de l'Etoile et ne peuvent sortir des périmètres établis par les forces de l'ordre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.