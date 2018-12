Manifestation des gilets jaunes : un dispositif de sécurité a verrouillé le centre de la capitale

Près de 5 000 membres des forces de l'ordre ont été déployés dans la capitale pour assurer la sécurité. Ils tentent d'éviter toute incursion sur les Champs-Elysées. La circulation y a été interrompue et seuls les piétons y ont accès après un contrôle d'identité. Les gilets jaunes peuvent y entrer, mais des fouilles sont opérées pour saisir d'éventuelles armes ou objets illicites. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.