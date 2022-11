Manifestation interdite : 1 500 policiers et gendarmes mobilisés

À Sainte-Soline (Deux-Sèvres), une retenue d'eau, destinée à l'irrigation doit cumuler 750 000 mètres cube pompés dans les nappes phréatiques. Après des mois de protestation, les opposants ont prévu de marcher vers le site depuis leur campement, situé un peu plus au sud, dans les Deux-Sèvres et surveillé à distance par les forces de l'ordre. Beaucoup de jeunes activistes sont présents et certains sont cagoulés. On voit beaucoup de seniors aussi, dont un groupe venu de Volvic (Puy-de-Dôme). Une question se pose : comment va-t-on faire pour préserver l'eau de façon démocratique et non pas réserver à certains organismes ? Il y a quelques élus également comme Yannick Jadot, député européen (EELV). Eux aussi dénoncent une "hérésie". Dans les champs, sur les routes, les manifestants continuent d'affluer dans le calme pour l'instant. La préfecture, en tout cas, prend les risques de débordement très au sérieux. Au total, 1 500 gendarmes et policiers sont déployés tout autour du site, avec des blindés d'intervention et des hélicoptères. De multiples arrêtés d'interdiction de manifestation ou de rassemblement concernent douze communes environnantes. TF1 | Reportage O. Santicchi, J Clouzeau, M. Derre