Manifestation interdite à Sainte-Soline : un week-end sous tension

Les autorités redoutaient un face-à-face tendu. Il a fini par avoir lieu en milieu de l'après-midi à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres. Malgré une interdiction administrative, des opposants à la création d'une grande bassine de réserves d'eau de 750 000 m3 destinés à l'irrigation font face à 1 600 gendarmes. Pour empêcher le projet, les manifestants occupaient le chantier. Depuis leur camp de base, les opposants empruntent trois itinéraires différents. L' ambiance était joyeuse, mais très vite, les premiers gaz lacrymogènes retentissent. C'est inacceptable pour les activistes parmi lesquels il y a beaucoup de seniors. L'ambiance continue de se tendre, avec d'un côté des lancements de pierre et d'artifices divers, de l'autre, une pluie de grenades lacrymogènes. Avec 1 600 agents et pas moins de six hélicoptères, le dispositif de sécurité est impressionnant. Au bout de deux heures d'affrontement, après une faille, le site, défendu pied à pied, est envahi. Enlevant les barrières, les manifestants ont réussi à entrer dans le périmètre de la future retenue d'eau. Mais leur victoire était de courte durée puisqu'ils ont été presque immédiatement délogés. Encore une heure de jeu de chat et de la souris, et les manifestants refluent dans le calme. Le bilan fait état de six interpellés, d'une trentaine de blessés dans leurs rangs, 22 blessés chez les gendarmes. TF1 | Reportage O. Santicchi, J. Clouzeau, M. Derre