Manifestation : la double peine pour les commerçants parisiens

La vitrine tient encore debout, mais les coups violents ont bien failli en venir à bout. Samedi 28 novembre, ce concessionnaire du boulevard Beaumarchais a été attaqué, l'une de ses motos brûlée. Plus loin, des employés retirent les baies vitrées d'une terrasse d'un restaurant saccagé. En fin de manifestation, les propriétaires sont désespérés : "On est déjà dans la peine à cause de notre fermeture, voilà qu'on nous rajoute de la douleur". "Là on ne peut pas bosser et on nous détériore tout". Quelques commerçants ont repris leur activité ce dimanche matin avec amertume. Cette boutique d’accessoires équitables n'a rien vendu pendant la manifestation. Elle a perdu la journée cruciale de réouverture. "On s'attendait à autre chose comme première journée. La manifestation n'est pas tombée au bon moment", confie Julie. Son voisin Jean-Claude espère vendre enfin les sapins qu'il n'a pas réussi à écouler la veille. "Premier jour de reprise, grosse manif, ça aide pas le commerce. J'ai vendu vingt sapins, c'est ridicule", déplore-t-il.