Manifestation pour Adama Traoré à Paris : plus de 20 000 participants attendus

Une manifestation pour Adama Traoré est prévue ce samedi à 14h30 entre la place de la République et celle de l'Opéra. Malgré les restrictions sanitaires en vigueur, plus de 20 000 participants sont attendus à cette occasion. L'objectif est de demander justice et de dénoncer les violences policières. Inquiète, la préfecture de police a demandé aux commerces situés sur le trajet de fermer les portes et de baisser les rideaux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 13 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.