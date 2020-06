Manifestation à Paris : des insultes antisémites proférées place de la République

La manifestation contre les violences policières, interdite pour des raisons sanitaires, a été très tendue dans l'après-midi à Paris. Des militants d'extrême droite ont déployés une banderole sur le toit de l'un des immeubles de la place de la République. Des insultes antisémites ont été entendues dans la foule. La vidéo a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Le nombre et l'identité des auteurs sont pour le moment inconnus.