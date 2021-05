Manifestation pro-palestinienne à Paris : les organisateurs au rendez-vous malgré l'interdiction

Le ministère de l'Intérieur craint des débordements comme cela avait été le cas en 2014. Une précédente manifestation du même genre avait eu lieu à Paris, au même endroit, alors qu'elle a été interdite. Celle-ci avait dégénéré et avait fait des dizaines de blessés parmi les forces de l'ordre et les manifestants. Pour éviter une telle scène, le tribunal administratif a donc décidé d'interdire tous rassemblements pro-Palestine dans la capitale cet après-midi. Pourtant, malgré l'interdiction, les organisateurs seront au rendez-vous au métro Barbès à 15 heures. Ces derniers estiment en effet que le risque de débordement n'est pas un prétexte légitime pour interdire toutes manifestations. Ils ont d'ailleurs déposé un recours examiné en ce moment même par le Conseil d’État. Mais qui sont réellement ces organisateurs ? Ce sont en fait plusieurs organisations, collectifs et syndicats qui militent en faveur de la Palestine. En gros, il y en a plus d'une quinzaine. Les autorités, de leur côté, sont en tout cas bien décidées à ce que la manifestation n'ait pas lieu. Et pour ce faire, un impressionnant dispositif a été mis en place sur les lieux.