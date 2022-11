Manifestation violente : le désarroi et la crainte des habitants

Ce dimanche après-midi, les opposants ne visent pas le cœur de leur cible. Le bassin de Sainte-Soline est surprotégé par les gendarmes et les policiers. Ils ont choisi la périphérie du dispositif. L’une des conduites, censée alimenter en eau le réservoir en construction. C’est une opération relativement simple. Le terrain appartient à un agriculteur qui les soutient, trois canalisations sont donc sélectionnées et déterrées. C’est exactement le type d’action redouté par un agriculteur, l’un des bénéficiaires du projet de retenue. Éleveur de volailles, cultivateur de blé, d’orge, de maïs et de colza, il estime précisément être écoresponsable. Deux philosophies s’affrontent. Et au milieu, il y a les habitants des douze communes concernées par les interdictions de circuler et de manifester. Ils sont très loin de leur tranquillité habituelle. À Sainte-Soline, le camp des opposants se structure. L’occupation est partie pour durer. D’autres initiatives sont prévues. Elles seront moins virulentes selon les manifestants. De son côté, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin parle d’actes qui relèvent de l’écoterrorisme. TF1 | Reportage O. Santicchi, J. Clouzeau, M. Derre