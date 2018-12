Manifestations à Marseille : des mobilisations marquées par des violences

Le 1er décembre 2018, des scènes de violences ont éclaté à la fin de la manifestation qui rassemblait la CGT, les gilets jaunes et la marche contre l'habitat indigne. Des centaines de casseurs et les forces de l'ordre se sont affrontés. Quatre CRS ont été blessés et une vingtaine de personnes ont été interpellées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 2 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.