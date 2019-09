Manifestations à Paris : des Gilets jaunes très encadrés

Il n'y a eu aucun répit pour les 7 500 policiers et gendarmes, mobilisés ce samedi à Paris. Mais aucun débordement majeur n'est à déplorer dans la capitale, ce soir. Le moment le plus délicat s'est produit au cœur du cortège de la manifestation pour le climat, infiltré par un millier de black blocs. Suivez dans la vidéo ci-dessus comment de petites unités d'intervention rapide ont procédé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.