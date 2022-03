Manifestations contre la guerre en Ukraine : les Français en bleu et jaune

L'hymne et les couleurs de l'Ukraine sont à l'honneur dans les rues de Paris. Cet après-midi, en français, en anglais ou encore en ukrainien, des manifestants sont venus délivrer un message de paix en bleu et jaune, jusqu'au bout des ongles. De nombreux Ukrainiens sont venus rappeler qu'ils comptent sur l'Europe. Anna, ancienne miss Ukraine, a fui Kiev il y a quelques jours. Parmi les manifestants, un franco russe est venu dire qu'il ne cautionnait pas cette guerre. À Rennes, plus de 2 500 personnes ont défilé sur le boulevard de la Liberté. Un seul mot d'ordre : non à la guerre. On craint l'escalade militaire jusque dans la Drôme Provençale. Dans ce village de 3 000 habitants, un peu plus de 200 personnes ont battu le pavé, à 2 600 kilomètres de Kiev. T F1 | Reportage A. Basar, L. Lassalle