Manifestations contre le racisme : la mobilisation s'étend

En Australie, à Washington ou encore en France, des milliers de personnes vont se rassembler ce samedi pour lutter contre le racisme. A Rouen et Strasbourg, des centaines de manifestants ont déjà répondu présent dès hier pour la même cause. Ils sont également venus réclamer justice pour Adama Traoré, décédé en 2016 lors de son interpellation. De nouveaux appels à manifester ont été lancés à travers l'Hexagone ce jour, malgré l'interdiction des rassemblements de plus de dix personnes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 6 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.