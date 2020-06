Manifestations contre les violences policières : d'importants dispositifs de sécurité sur la place de la Concorde

Dès ce samedi matin, la préfecture a mis en place un dispositif de sécurité exceptionnel sur la place de la Concorde et celui-ci s'étend jusqu'à l'avenue des Champs-Élysées. Les forces de l'ordre ont pris ces précautions à cause de la sensibilité du quartier. En effet, même si la manifestation prévue à 15 heures a été interdite, la police veut éviter des débordements similaires aux rassemblements de mardi dernier.