Manifestations des Gilets jaunes : que reste-t-il du mouvement ?

Pendant des semaines, la mobilisation des Gilets jaunes avait fédéré des Français de tous horizons. Mais actuellement, seuls les plus radicaux continuent d'appeler à la manifestation. Ce samedi, ils n'étaient que quelques milliers dans les rues avec toujours cette tension systématique avec la police. Plus de 200 personnes ont été interpellées, une centaine d'entre elles placées en garde à vue. Alors, que reste-t-il du mouvement né il y a bientôt deux ans ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.