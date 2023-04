Manifestations : des violences en fin de soirée

La porte de ce commissariat rennais vient d'être prise pour cible. Ce canon à eau n'a que quelques secondes pour intervenir. Il doit déjà repartir car un autre feu ravage la porte de ce couvant. C'est le symbole d'une nouvelle nuit de violence à Rennes. Deux policiers légèrement blessés et une dizaine de vitrines vandalisées, un restaurateur se dit exaspéré. "C'est vraiment très compliqué. Depuis les manifestations, on ne travaille pas très bien, il n'y a que le week-end un petit peu pour rattraper", explique Mohamad Chamas. Il y a des incidents aussi à Paris, théâtre de plusieurs manifestations sauvages rapidement bloquées par les forces de l'ordre. "Les manifestants jouent au chat et à la souris avec les forces de l'ordre, ce n'est pas très productif d'un côté comme de l'autre", explique un habitant. En tout, 138 personnes ont été interpellées dans la capitale. À Paris, comme partout dans le pays, de nouveaux rassemblements sont prévus ce samedi après-midi. TF1 | Reportage J. Cressens