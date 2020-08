Manifestations en Allemagne : des protestateurs ont tenté de s'introduire dans le Reichstag

C'est une scène condamnée à l'unanimité par les plus hautes autorités de l'Allemagne. Elle s'est produite à Berlin après les défilés contre les contraintes sanitaires de ce samedi. Quelques centaines de manifestants ont tenté de s'introduire dans le Reichstag, un bâtiment emblématique au cœur de Berlin, où siège le Parlement fédéral. Ce type de dérapage est considéré comme une atteinte hautement symbolique au sacro-saint pilier de la démocratie du pays.