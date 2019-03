Manifestations des gilets jaunes : les commerçants recrutent des agents pour renforcer la sécurité

Depuis le début du mouvement des gilets jaunes en novembre 2018, on estime que 5 000 agents de sécurité ont été recrutés dans l'Hexagone. Un ou plusieurs d’entre eux sont présents devant les magasins de luxe ou les hôtels lors de chaque manifestation. Ils ont été recrutés pour faire face à la flambée de violence. Leur présence limite notamment les dégâts, même s'ils ne peuvent pas éviter les pillages. Les entreprises de sécurité ont su s'adapter pour faire face à la hausse des demandes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 23 mars 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.