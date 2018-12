Manifestations des gilets jaunes : quel est l'ampleur des dégâts ?

Les beaux quartiers de Paris se réveillent ce 2 décembre 2018 choqués par le degré de violence qui s'est déroulée hier. Les axes principaux menant à la place de l'Etoile ont été saccagés. Carcasses de voitures, pillages de magasins, après le passage des casseurs, l'avenue Foch en est ressortie balafrée. Commerçants et riverains appréhendent déjà le week-end prochain et redoutent d'éventuels débordements. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.