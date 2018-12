Manifestations des gilets jaunes : l'Arc de Triomphe saccagé et pillé

L'Arc de Triomphe, le monument national le plus visité du pays, a subi la colère des casseurs le samedi 1er décembre 2018. Des tags salissent le pourtour de l'édifice et l'intérieur a été totalement dégradé. Outre la boutique qui a été pillée, des œuvres ont été également détruites. Les autorités ont ouvert une enquête pour retrouver les auteurs de ces actes. Plusieurs personnes sont déjà à pied d'oeuvre pour nettoyer la façade de l'Arc de Triomphe. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 2 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.