Manifestations des gilets jaunes : les policiers dépassés par les événements

Ce sont près de 5 000 manifestants que les gendarmes et les policiers ont dû affronter le 1er décembre 2018. Des groupes de casseurs n'ont pas hésité à les provoquer en leur jetant des pavés et des boules de pétanque. Les syndicats policiers reconnaissent ne pas avoir usé de la meilleure des stratégies pour maîtriser les fauteurs de troubles. Ils demande par ailleurs le renfort de l'armée.