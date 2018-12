Manifestations des gilets jaunes: quelle est la porte de sortie ?

On a pu le voir à travers les images de ce 1er décembre 2018. Le mouvement des gilets jaunes est un mouvement citoyen profond. Ce sont des Français révoltés et en colère qui ont manifesté. L’urgence d'un dialogue direct avec le chef de l'Etat se fait ressentir. Une procédure qui peut prendre des semaines, voire des mois. Mais l'important est de trouver des solutions. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.