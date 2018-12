Manifestations des gilets jaunes : une réunion de crise à l'Elysée

L'exécutif s'est réuni d'urgence au palais de l'Elysée afin de trouver une issue aux violentes manifestations répétées des gilets jaunes, notamment à Paris. Le chef de l'Etat, le Premier ministre et le ministre de la Sécurité et celui de la Transition écologique y sont présents. La possibilité d'un retour à l'état d'urgence et d'une négociation entre les deux parties n'est pas à exclure. Néanmoins, l'Etat veut montrer une totale fermeté envers les manifestants. Quelle sera l'issue de cette réunion d'urgence ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 2 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.