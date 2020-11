Manifestations : le retour des casseurs

C'est à la fin de la manifestation contre la sécurité globale que les principaux incidents ont éclaté, place de la Bastille. À l'angle d'une rue, un groupe de policiers de la BRAV est pris à partie par une dizaine d'hommes, tous habillés en noir. Un des agents est projeté au sol par un homme cagoulé. Isolé, il est roué de coups, frappé au ventre et au visage pendant 30 secondes. Au total, une soixantaine de policiers et de gendarmes ont été blessés. Cette violence urbaine a aussi touché un photographe indépendant, grièvement blessé au visage par des coups de matraque des policiers, semble-t-il. À Paris, une quarantaine de personnes a été interpellée. Les auteurs de ces violences appartiennent à deux groupes distincts. D'un côté, des membres de l'ultragauche. D'autres sont de petits délinquants, venus s'attaquer aux commerces, voler des voitures et détruire le mobilier urbain. Des scènes de violences urbaines ont été aussi observées à Rennes ou à Bordeaux. Ils étaient venus à cette marche pour la liberté pour en découdre avec les forces de l'ordre.