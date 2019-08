Manifestations : les anti-G7 mobilisés

Alors que Donald Trump atterrissait sur le sol de l'Hexagone, une manifestation aux faux airs de carnaval s'est déroulée entre Hendaye et Irún en Espagne. Un défilé de 4 km, qui a rassemblé 15 000 manifestants selon les organisateurs, 9 000 selon les forces de l'ordre. Parmi eux, des altermondialistes, des écologistes, des sympathisants basques ou des antisystèmes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.