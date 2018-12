Les manifestations des lycéens provoquent des remous

Plusieurs milliers de lycéens ont défilé dans les rues de différentes villes de l'Hexagone, ce vendredi 7 décembre. Au cours de leur mobilisation, 400 établissements ont été perturbés. Parmi eux, 83 avaient été totalement bloqués. Des actes de violence ont notamment été constatés à Lyon et à Clermont-Ferrand où les lycéens ont été dispersés à l'aide de gaz lacrymogène. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.