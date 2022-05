Manifestations pour le droit à l'avortement aux États-Unis

Des milliers d'Américains étaient descendus dans les rues ce samedi pour défendre le droit à l'avortement. Les manifestants veulent faire pression sur l’opinion et surtout la classe politique. Depuis deux semaines, la fuite selon laquelle la cour suprême serait prête à revenir sur le droit à l’avortement a provoqué un séisme aux États-Unis. Ce n’est pas une interdiction pure et dure. Chaque État aura le droit de décider. Or, 26 États parmi les plus conservateurs sont d'ores et déjà prêts à interdire l’accès à l’avortement. Concrètement pour les femmes, il ne sera plus légal d’avorter dans ces États. Elles seront obligées d’aller dans d’autres États avec toutes les complications financières et médicales que cela peut entraîner. La décision officielle de la cour suprême officielle n’est pas attendue avant quelques semaines. Mais d'ores et déjà, plus de 380 manifestations ont été organisées à travers tout le pays. À Washington, les manifestants ont fini cette grande marche devant la cour suprême. TF1 | Duplex A. Monnier.