Manifestations pro-palestiniennes : heurts à Paris, calme en régions

Quelques centaines de personnes bravaient l'interdiction de manifester ce samedi à Paris. Les forces de l'ordre les empêchaient d'avancer, puis les faisaient reculer. Plusieurs canons à eau étaient déployés. La manifestation en soutien au peuple palestinien a été interdite à cause du risque de débordements. Une décision abusive selon les manifestants. "On vient pacifiquement, il y a eu des manifestations partout en Angleterre, aux États-Unis, en Allemande. Je ne vois pas pourquoi la France, ils ont interdit ça". "C'est dommage dans une nation de démocratie que l'on ne puisse pas s'exprimer", regrettent-ils. Les manifestants tentaient à plusieurs reprises de rejoindre le lieu de rassemblements prévu, sans succès. Près de 4 200 policiers et gendarmes étaient déployé dans la capitale. Une concentration de force rarement vue. "J'ai assisté à plusieurs manifestations, on était beaucoup plus nombreux et il n'y avait pas autant de policiers et gendarmes". Ailleurs en France, les rassemblements de soutien étaient autorisés. À Marseille, ils étaient plus d'un millier près du Vieux port. À Lille, la foule s'est réunie sur la Grand'Place. Comme ailleurs, les manifestants accusent Israël de violences envers les habitants de Gaza. "Puisque les États et la communauté internationale ne prennent pas de sanctions, alors le peuple palestinien nous a appelé, le peuple du monde entier, à boycotter Israël. Il y avait plus de 600 personnes à Lille. C'est à Strasbourg qu'on comptait le plus grand nombre de manifestants : 4 000 au moins dans les rues. En dehors de Paris, tous les rassemblements se sont déroulés dans le calme.