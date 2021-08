Manifestations : que disent les slogans des anti-pass ?

Samedi après samedi, le même mot d'ordre résonne, et se lit sur toutes les pancartes : "liberté", "non au pass sanitaire, au QR Code" et à ce que les manifestants estiment être une vaccination obligatoire déguisée. Une liberté vaccinale revendiquée aussi par ces mots : "mon corps, mon choix". Un slogan pro-avortement né il y a cinquante ans et récupéré aujourd'hui par les anti-pass. Sur les pancartes des cortèges cet après-midi, un nom et un visage aussi, celui du professeur Didier Raoult. Il a été poussé vers la sortie de l'IHU par sa hiérarchie et à qui ses sympathisants ont voulu apporter leur soutien. Dans cette jungle de slogans, un emblème plus surprenant : le rhinocéros. Symbole de ralliement de soutien de Florian Philippot, et une référence à cette pièce de théâtre où toute la population se transforme en animal soumis. Au total, selon le ministère de l'Intérieur, 175 000 personnes ont défilé dans les rues. Un chiffre que les manifestants espèrent faire repartir à la hausse le week-end prochain.