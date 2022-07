Manon Debut aux portes de Cazaux, village fantôme

Un barrage est en place depuis deux jours, à Cazaux. Ici, personne ne passe sauf les pompiers et les forces de l'ordre. Les 4 000 habitants évacués de la ville à cinq kilomètres d'ici ont tout quitté en urgence il y a deux jours. Ils n'ont emporté que le strict nécessaire, mais aujourd'hui, beaucoup ont besoin de récupérer non seulement leurs traitements médicaux, mais surtout leurs animaux domestiques. Ce samedi après-midi, un convoi spécial sera donc organisé pour leur permettre de repasser rapidement chez eux. La ville ne semble plus menacée, mais la situation peut se dégrader à n'importe quel moment. Et face à la menace des flammes, les autorités ne veulent prendre aucun risque. TF1 | Duplex M. Debut