Manouchian au Panthéon : résistant, étranger et communiste

Ce sont les dernières images de Missak Manouchian, juste avant d'être fusillé le 21 février 1944 avec ses 22 camarades. Jusqu'au bout, il aura résisté. Pourtant, rien ne prédestinait ce poète rescapé du génocide arménien à se battre pour l'Hexagone. Un pays qu'il a rejoint à 19 ans. Au début de la guerre, il s'engage dans l'armée. Militant communiste, il fonde en 1942 le groupe de résistants qui porte son nom. Presque tous sont étrangers. Après un attentat contre un général nazi, Manouchian et ses compagnons sont arrêtés et condamnés à mort comme on ne valait rien. La propagande nazie fera d'eux un symbole. Leurs visages sont placardés dans tout le pays sur la célèbre "Affiche rouge". Pour les Allemands, ils sont forcément terroristes, parce que Juifs ou Arméniens. Résistante elle aussi, Mélinée, l'épouse de Missak Manouchian, entrera avec lui au Panthéon. Avant de mourir, le résistant lui adressa une lettre. Un message de paix et d'espoir. TF1 | Reportage K. Yousfi, M. Desmoulins, C. Moutout