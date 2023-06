Manouchian, un étranger résistant entre au Panthéon

La seule image filmée de Missak Manouchian, quelques instants avant son exécution le 21 février 1944. Il avait 37 ans et était à la tête d'un groupe d'une vingtaine de résistants, tous étrangers, tous fusillés le même jour que lui. Missak Manouchian, rescapé du génocide arménien, était arrivé en France à l'âge de 19 ans. Militant communiste, il s'engage dans l'armée, au début de la guerre, puis entre dans la Résistance, en 1943. Il est arrêté avec son groupe, après un attentat contre un général nazi. Juste avant sa mort, il écrit une lettre à son épouse Mélinée, pacifiste, jusqu'à ses derniers instants. La propagande nazie fait de lui et de ses camarades des exemples. Leurs visages sont placardés partout en France. Étrangers et Juifs pour beaucoup, ils sont présentés comme des terroristes sur la célèbre Affiche rouge, Manouchian en chef de bande. L'affiche a inspiré un poème à Louis Aragon, mis en musique par Léo Ferré, une chanson reprise par la Garde républicaine ce dimanche matin, lors des célébrations du 18 juin. Missak Manouchian fera son entrée en Panthéon le 21 février 2024, 80 ans jour pour jour, après son exécution. Mort apatride, mais désormais héros français pour l'éternité. TF1 | Reportage L. Zajdela, K. Yousfi, D. Riquois