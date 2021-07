Manque d'agriculteurs : le gouvernement lance une campagne de recrutement

Cela fait bientôt 30 ans que Martine Glandières élève des brebis dans cette exploitation à Sainte-Eulalie-de-Cernon (Aveyron). Mais pour elle, c'est décider, elle prend sa retraite le 31 octobre. "J'ai 62 ans et j'aimerais profiter un peu des petits enfants", confie-t-elle. L'exploitation se porte bien. Quatre générations d'éleveurs se sont succédé. Mais Martine et son époux Robert pourraient bien être les derniers, car ils ne trouvent aucun repreneur. Pourtant, ils ont tout essayé comme poster des annonces y compris sur le site "Leboncoin". Pour attirer des candidats, le ministère de l'Agriculture lance une campagne de recrutement. Près de 100 000 postes sont à pourvoir sur tout le territoire. Mais aujourd'hui, l'agriculteur ne doit plus seulement produire, il doit également innover. C'est le cas de Charles Pigot, 27 ans. Après un BTS en gestion agricole, le céréalier en Île-de-France a repris l'exploitation de son grand-père. Une part de sa production de blé sert à fabriquer des pâtes qui rencontrent un succès inattendu.