Manque de main-d'œuvre : les entreprises se lancent dans la formation

Aspirateur, robot mixeur ou appareil photo, les demandes de réparations se multiplient au sein du Groupe Fnac Darty. Mais difficiles de recruter des réparateurs, car les candidats sont peu nombreux. Pour résoudre ce problème, l'entreprise a trouvé la solution. Elle vient d'ouvrir son propre centre de formation. Dans ce magasin d'électroménager, une dizaine d'élèves sont formés au métier de technicien réparateur. Ils ont entre 20 et 50 ans. Cette formation est gratuite et les élèves sont rémunérés entre 900 et 1 600 euros par mois en fonction de leur âge. Et pour être sûr de les séduire, l'entreprise leur garantit même un contrat à durée indéterminée. À l'heure actuelle, les Français se tournent de plus en plus vers la réparation. Mais pour répondre à cette demande, il manque environ 2 000 au niveau national. En France, une centaine d'entreprises ont déjà ouvert leurs propres centres de formation. Dans les Vosges, le Groupe Mauffrey a même construit un campus sur six hectares. Et pour séduire ces futurs chauffeurs routiers, il a fait les choses en grand. Pendant leur formation, ils sont accès une salle de sport, une crèche, un simulateur de conduite et même des hébergements. Un investissement colossal de 20 millions d'euros que cette société de transports routiers ne regrette pas. Dans l'Hexagone, le transport routier est l'un des secteurs les plus sous tension. Au total, 50 000 postes sont vacants. TF1 | Reportage M. Alibert, S. Hernandez