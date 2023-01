Manque de neige : que vont faire les saisonniers ?

À peine arrivée dans les Pyrénées-Atlantique, Célina a reçu ce sms : "Je vais remettre votre embauche à plus tard, j’en suis désolé, il faut qu’il neige". Elle n’avait pas encore signé de contrat, mais elle devait démarrer sa première saison comme vendeuse dans un magasin de location de ski. Le manque de neige a tout chamboulé. Pour la saison d’hiver, Célina a dû s'installer en colocation dans la vallée. Désormais avec un loyer à payer, elle doit vite retrouver un emploi. À Gourette (Pyrénées-Atlantiques), seulement deux pistes sont ouvertes sur 39. Alors, ceux qui ont trouvé du travail en station doivent s’adapter. Dès la semaine prochaine, une grande partie des employés devrait se trouver au chômage partiel. À l'avenir, les saisonniers vont devoir faire preuve de polyvalence. Devoir s’adapter, Pascal Hourticq, moniteur de Ski et de VTT, l’a bien compris. L’an dernier, il était sur les pistes avec ses élèves et cette année il a repris son activité estivale et propose des balades en VTT. Mais, les journées sont beaucoup moins rentables. Il attend la neige avec impatience. Après les vacances, les clients devraient se faire plus rares et les moniteurs de ski sont des indépendants qui n’ont pas droit au chômage partiel. TF1 | Reportage A. Vieira, M. Larradet