Manque de neige : une station ferme ses pistes

La station de ski d'Ax 3 Domaines à Ax-les-Thermes (Ariège) est restée ouverte seulement 21 jours. Le domaine skiable a fermé ses portes ce week-end. La saison à peine lancée, il faut déjà tout arrêter. Un coup dur pour ces pisteurs. "Ça fait mal au cœur, un 31 décembre, et de se dire qu'il va falloir attendre l'année prochaine les précipitations. On espère que le froid va revenir", déplore l'un d'eux. L'essentiel du domaine est impraticable. Seules quelques familles ont profité des dernières pistes encore ouvertes. Les skieurs ont rendu leur matériel, car les conditions devenaient dangereuses sur les pistes. Tous les saisonniers d'un magasin de location de matériel de ski sont désormais en chômage partiel. Même situation dans le restaurant "Le Komo". Il va fermer ses portes faute de client. Pisteurs, employés des remontées mécaniques, 80 saisonniers ont été recrutés pour travailler à la station. Ils se retrouvent désormais en activité partielle et vont perdre une partie de leur salaire. Certains envisagent de se reconvertir, comme l'explique Jacques Gales, directeur des pistes et de la sécurité. "Les saisonniers à force de faire des mauvaises saisons à cause du covid, du réchauffement climatique, ces gens-là vont se tourner vers d'autres métiers. Du coup, on a du mal à trouver des pisteurs diplômés sur le marché", indique-t-il. D'après les prévisions météo, la station devrait au moins rester fermée jusqu'à la mi-janvier. TF1 | Reportage A. Vieira, M. Larradet