Manque de personnel : le plus grand restaurant routier ferme en août

Il est midi, donc pas une seule seconde à perdre dans le plus grand restaurant routier du pays. Une étape bien connue sur l’autoroute A20. "C’est une habitude, à l’aller comme au retour. En venant de Paris ou en repartant sur Paris, on s’arrête toujours à L’Escale", explique d’ailleurs une cliente. Pour la première fois, l’établissement va fermer deux semaines au mois d’août, de quoi surprendre ses habitués. "C’est une institution. On avait l’habitude de passer l’été ici, donc c’est vrai que ça fait bizarre", confie l'un d'entre eux. Pourtant, les couverts ne manquent pas : 600 couverts sont servis chaque jour avec des plats faits maison. Il faut du monde, mais depuis deux ans, les saisonniers manquent à l’appel. Fermer, c’est donc la seule solution pour accorder leurs congés aux 56 salariés. Les clients devront s’adapter, en particulier les chauffeurs routiers. Le restaurant a déjà dû réduire ses heures d’ouverture la nuit et fermer le dimanche soir, toujours pour une seule raison : le manque de personnel. TF1 | Reportage C. Madronet, T. Cathy