Manque de saisonnier : les mineurs en renfort

Face au manque de main d'œuvre dans la restauration, les mineurs pourraient être la solution. Dans un établissement de Saint-Malo, Augustin et Roxane ont seize ans. Ils ont tous les deux bien pris leur marque. Les règles sont strictes, car les mineurs ne peuvent pas travailler comme les autres salariés. Ils ne travaillent pas le dimanche ou le soir après 22 heures. Mais leur présence est saluée par les clients. Ils n'ont pourtant pas tous cette chance. Aglae est dans ce cas. Elle cherche encore un travail pour cet été 2023. Dans l'un des plus grands centres de thalasso de France, ils sont quatorze mineurs à être embauchés cet été, comme Lana Morel. Le Groupe hôtelier cherche encore des profils pour cet été. Maxence Lamhaut, créateur de la plateforme "Youngs Job", pourrait peut-être les aider. À 17 ans, ce Parisien a créé lui-même le premier site d'emploi pour les mineurs. Sur le site, les employeurs peuvent publier gratuitement une annonce ou payer quinze euros pour la rendre plus visible. TF1 | Reportage M. Monnier, F. Bourdillon, L. Baud