Manque d'eau : l'innovation qui change tout

Dans l'Hexagone, la sécheresse se poursuit avec 87 départements soumis à des restrictions d'eau. Cette mesure ne concerne pourtant pas certains agriculteurs. L'utilisation du polyter leur a permis de limiter au maximum l'irrigation de leur culture. La technique de l'hydro-rétenteur d'eau est utilisée par plusieurs mairies et agriculteurs certifiés bio dans notre pays. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/08/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.