Manuel Valls peut-il devenir le maire de Barcelone ?

Manuel Valls peut-il se présenter aux municipales à Barcelone ? Le scénario semble étonnant, mais pas du tout quand on y regarde de plus près. En effet, l'ancien Premier ministre, né à Barcelone, aurait de nombreux intérêts à y ouvrir une nouvelle page de sa vie publique. La question lui a été posée et il n'a pas écarté cette possibilité.