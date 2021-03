Manufacture de Sèvres : la vaisselle des rois et des présidents

Au XVIIIème siècle, la manufacture de Sèvres est créée à la demande de Louis XV et de madame de Pompadour, sa favorite, pour épater la cour. L'enjeu est aussi économique. Le "bleu céleste" est créé spécialement pour le service du roi. Mais le symbole du pouvoir, c'est surtout cet or pur 24 carats. Aujourd'hui encore, ils sont les seuls en Europe à maîtriser cette technique. Après cuisson de la porcelaine, Valérie lui redonne tout son éclat avec les mêmes outils qu'autrefois. De l'or à la table du roi, puis sur celle de l'empereur. Napoléon, lui, commande des assiettes pour mettre en scène son pouvoir. Aujourd'hui, ces pièces sont rééditées à la demande d'ambassades, ou de collectionneurs privés. Tout est peint à la main. À l'Élysée, avec le temps, les symboles ont changé, les messages aussi. Des cocardes tricolores, et l'or se fait plus discret. 300 assiettes qui représentent le plan de l'Élysée, c'est le service utilisé par Emmanuel Macron. Il aurait coûté 500 000 €, mais à la différence des rois, les présidents ne sont plus propriétaires des services. Ils appartiennent à la manufacture, qui, à travers sa vaisselle, raconte une autre histoire du pouvoir.